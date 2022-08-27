Muhammet vurdu gol oldu





ÇOK RAHATLADIM

Hayırsever Ogün Sever Okur, Muhammet'i ilk gördüğü anda çok etkilendiğini söyleyerek, "En az Muhammet kadar şu anda kendimi özgür hissediyorum. Onu gördüğümde ben de kendimi yürüyemeyecek, eve kapanmış gibi hissettim. Şimdi çok daha rahatım. Artık o da yürüyebilecek, top da oynayabilecek" şeklinde konuştu. Antrenör Nevzat Karabulut ise emeği geçenlere teşekkür ederek, Muhammet ile özel olarak ilgileneceğini belirtti.