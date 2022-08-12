Muhammet’in ölümüne neden olan kaymakamın görevi değişti

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yayımlanan kararnamede Bismil'de devlete ait resmi aracı alkollü kullanırken 13 yaşındaki Muhammet Çelik'e çarpıp ölümüne neden olan ve tutuklu bulunan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı. Sinanoğlu'nun yerine ise Gercüş Kaymakamlığına Ağrı Tutak Kaymama Enis Aslantatar atandı.

NE OLMUŞTU

15 Temmuz günü Akpınar Mahallesi'ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil- Batman Karayolu'nun kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarında meydana gelmişti. Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Çelik'e, ardından da başka bir araca çarptı. Yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken 0.27 promil alkollü çıkan Kaymakam Sinanoğlu tutuklanmıştı.