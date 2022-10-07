Haberler Yaşam Haberleri Muhsin Yazıcıoğlu’nun korumasının ölüm soruşturmasına takipsizlik kararı
Giriş Tarihi: 7.10.2022 14:52 Son Güncelleme: 7.10.2022 15:50

Muhsin Yazıcıoğlu’nun korumasının ölüm soruşturmasına takipsizlik kararı

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma polisi Erol Yıldız’ın kendisine ait aracın altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız’ın ölümünün şüpheli olduğuna dair bir delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Muhsin Yazıcıoğlu’nun korumasının ölüm soruşturmasına takipsizlik kararı

Ankara'da 16 Mayıs'ta meydana gelen olayda Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız, kendi aracının altında kalarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldız'ın ölümünün ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada görgü tanıklarının ifadesinin ardından bilirkişi görevlendirildi. Bilirkişi raporunda, "Aküsü deşarj olan aracı marş ile çalıştıramayan müteveffa, bunun üzerine aracın arkasına geçerek bulunduğu düz zeminden sokak asfalt yüzeyine doğru aracı itmeye başlamıştır. Bu esnada eğimli kesimde durduramadığı araç, geriye giderek kendisine çarpmış, apartmanın otoparkını çevreleyen duvara kadar sürükledikten sonra durabilmiştir. Kazanın bu şekilde meydana geldiği görüş ve kanaatine varılmıştır" değerlendirilmesi yapıldı.

ŞÜPHELİ BİR BULGUYA RASTLANILMADI

Adli Tıp Kurumu tarafından dosyaya gönderilen raporda ise Yıldız'ın ölümünün genel beden travmasına bağlı çoklu kot, ekstremite, kalça kemiği kırıklarıyla birlikte akciğer yaralanması, göğüs boşluklarına hava ve kan birikimi sonucu meydana geldiği kaydedildi. Savcılık, Yıldız'ın ölümüyle sonuçlanan kazanın şüpheli olduğuna dair herhangi bir belge, bilgi ve delilin bulunmadığını belirtilerek, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ve olayın kazaen meydana geldiği, bu haliyle kovuşturma yapma olanağı bulunmaması nedeniyle takipsizlik kararı verdi.

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Muhsin Yazıcıoğlu’nun korumasının ölüm soruşturmasına takipsizlik kararı
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