Köy kahvesine silahlı baskın: Muhtar ile amcası öldürüldü

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere Köyü Muhtarı Hüseyin Karataban (50) ile amcası Hidayet Karataban (64), aralarında husumet bulunan Recep T. tarafından köy kahvehanesinde tüfekle vurularak öldürüldü. Olay sırasında kahvehanede bulunan 2 kişi de saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. İddiaya göre Recep T. ile tarafların arasında daha önceden husumet bulunduğu, Recep T.'nin aynı zamanda kahvehaneyi işleten Hidayet Karataban'la da tartıştığı, köylülerin araya girmeye çalıştığı olay sırasında Recep T.'nin tüfekle ateş ettiği, muhtar ve amcasının başlarından vurulduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan Recep T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.