Muhtardan muhtara yardım eli kampanyası ile deprem bölgesine 13 yardım tırı

Deprem bölgesine yapılan yardım projelerini koordine eden İstanbul Valiliği Koordinesinde 963 mahalle muhtarı ile yardım kampanyası başlatıldı. İstanbul Valiliği koordinesi ile başlatılan 'muhtardan muhtara yardım eli' projesi kapsamında 963 muhtar kendi bölgelerinde yardım organizasyonları gerçekleştirdi. 11 ilde yaşanan deprem felaketi nedeniyle canları ve malları zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla mahalle muhtarları el ele vererek tonlarca yardım topladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise: "Valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştirilen Muhtardan muhtara yardım eli Projemiz kapsamında İstanbul'umuzdaki 963 mahalle muhtarımız el ele verdi. Gıda yüklü 13 TIRIMIZ bugün deprem bölgelerine hareket etti. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" denildi.