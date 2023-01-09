Muhtarı vuran sanıktan ’Şizofreni hastasıyım’ savunması

Muhtar hakkımda 'Uyuşturucu satıyor, eşini pazarlıyor' diye iftira atmış. Şizofreni hastasıyım. Olayın nasıl gerçekleştirdiğimi hatırlamıyorum" dedi. Olaydan yaralı olarak kurtulan Muhtar Ruhan Görgün ise "Sanık yalan söylüyor. Savunmasını kabul etmiyorum. Ölümden döndüm. Cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Volkan Sağlıca'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, muhtar Ruhan Görgün için de Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan kati raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.