Mukaddes emanetler ramazana hazır

Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle Topkapı Sarayı içerisindeki Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen eserlerde detaylı temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, birkaç yıldır kapalı olan Mukaddes Emanetler Dairesi'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle geçen yıl yeniden ziyarete açıldığını hatırlattı. Eserler için özel bir vitrin sisteminin yapıldığına dikkati çeken Yıldız, "Bu vitrinleme sistemimiz bizim yaklaşık iki yılımızı aldı. Ama şunu çok rahat söyleyebiliriz. Her türlü iklim şartına, her türlü doğal afete karşı burada yapılmış sergi düzeni ciddi bir müzecilik başarısını içinde barındırıyor" dedi. Geçen yıldan bu yana Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen eser sayısının 60'dan 300'e yükseltildiğini sözlerine ekleyen Yıldız, "Buranın her bölümüyle ayrı ayrı ilgilenen mütehassis ziyaretçilerimiz var" diye konuştu. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde Hazreti Muhammed'in Hırkası (Hırka-i Saadet), sakalı, ayak izleri, Uhud Savaşı'nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, mektupları ve kılıcı bulunuyor. Ayrıca Hazreti İbrahim'in tenceresi, Hazreti Musa'nın asası, Hacerü'l Esved mahfazası gibi "Asr-ı Saadet"i yansıtan mukaddes emanetler sergileniyor.