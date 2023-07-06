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Giriş Tarihi: 7.7.2023

Mülk sahibi evsiz kalırsa kiracı evi boşaltacak

Mülk sahibi evsiz kalırsa kiracı evi boşaltacak
Yargıtay, son günlerin tartışma konusu olan kiralık evlerle alakalı emsal nitelikte bir karar açıkladı. Depremde evi yıkılınca kirada evi bulunan ilçeye taşınan mülk sahibi, kiracısına 'İşimi ve evimi kaybettim, evi boşalt' dedi. Kiracısının evi boşaltmaya yanaşmaması üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kapısını çalan davacı ev sahibi, deprem sebebiyle, çalıştığı ilçeden taşınarak dava konusu taşınmazın bulunduğu ilçeye yerleştiğini, halen başka bir konutta kiracı olarak yaşadığını belirterek evin tahliyesini talep etti. Mahkeme davanın reddine karar verdi. Dava temyize gidince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda, mülk sahibinin başka bir dairede kiracı olarak oturması yeterli delil sayıldı.

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Mülk sahibi evsiz kalırsa kiracı evi boşaltacak
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