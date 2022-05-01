Mülk sahibi-kiracı kavgası kanlı bitti

İstanbul Çekmeköy'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir giyim mağazası kiralayan Sezer T. ile mülk sahibi Kerim A. arasında kirayı artırma meselesi yüzünden zaman zaman çıkan tartışma, bu kez kanlı bitti. Kerim A. ve Sezer T., geçen perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında işyerinin önünde aynı nedenle bir kez daha tartışma yaşadı. İddiaya göre silahını çeken mülk sahibi Kerim A., Sezer T.'ye ateş açtı. Birçok kurşunun isabet ettiği kiracı Sezer T., kanlar içinde yere yığılırken, o sırada tesadüfen sokaktan geçen Alihan G. ve Melek K. de kurşunların hedefi olarak yaralandı. Zanlı Kerim A. olayın ardından sırra kadem bastı. Yaralılar