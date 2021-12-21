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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Mülkiye’nin cesedi bulundu, nişanlısı gözaltında

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Mülkiye’nin cesedi bulundu, nişanlısı gözaltında

Şanlıurfa'da esrarengiz şekilde ortadan kaybolan ve 35 gündür kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Mülkiye Kazan'ın önceki gün cansız bedenine ulaşıldı. Kazan'ın öldürülmesiyle ilgili nişanlısı Mustafa Asan gözaltına alındı

Şanlıurfa'da Mülkiye Kazan (23), esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. 35 gündür haber alınamayan Kazan'ın ailesi atv'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Kuzeni Mustafa Asan ile nişanlı olan Mülkiye'nin başka birisiyle tanıştığı, o kişinin ise genç kadını Almanya'ya götürmek istediği ortaya çıktı. Kazan'ın önceki gün Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi kırsalında çobanlar tarafından cesedi bulundu. Kazan'ın öldürülmesiyle ilgili nişanlısı Asan gözaltına alındı. Asan programa katılmak üzere İstanbul'a gelirken Mardin'de gözaltına alındı Asan ifadesinin alınması için Kızıltepe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Mülkiye’nin cesedi bulundu, nişanlısı gözaltında
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