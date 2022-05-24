Mumya aileye yoğun ilgi

Amasya Müzesi'nde bulunan Anadolu Müslüman mumyacılığının en karakteristik özelliklerini taşıyan, Danişmentli ve İlhanlılar'dan kalma 8 mumya ilgi odağı olmaya devam ediyor. 4'ü yetişkin, 4'ü ise çocuk olan mumyalar, Danişmentli ve İlhanlılar dönemine ait Müslüman mumyaları olmaları bakımından Anadolu mumyacılığı için de ayrı önemi var. Anadolu mumyacılığının Mısır'dan farklı olduğunu dile getiren tarihçi Muzaffer Doğanbaş, "Mısır mumyalarında ceset reçinelenip keten sargı ile sarılırken, Anadolu mumyaları kefen sarılarak doğal ortamda saklanıyor" dedi.