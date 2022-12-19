Münevver’in babasından ’Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın’ itirazı

Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili, baba Süreyya Karabalut'un cezaevinde 8 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun, mezarının açılmasını isteyerek, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyusurunda bulunmuştu. En derin şüphelerini SABAH'a anlatan baba Süreyya Karabalut, SABAH'ın manşetine taşıdığı haberde 'O caninin mezarı açılsın' diye seslenmişti. Kamuoyunda da yankıları süren ve Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği, kaçtığı hatta başka bir ülkede yaşamını sürdürdüğü iddiaları yıllardır herkesin dilinden düşmedi.