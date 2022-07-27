Murat Nehri’nde akıntıya kapılan Aydın Tutkal 4 gündür aranıyor

Murat Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren Hayat Bektaş'ı kurtarmak için suya girdikten sonra akıntıya kapılan Tutkal'ın (43) bulunması için farklı bölgelerde su altı ve üstü arama çalışması yapılıyor.
Şanlıurfa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile Diyarbakır ve Batman AFAD İl Müdürlüğü'nden 10 dalgıç, 40 jandarma, güvenlik korucuları, itfaiye, SAR ile AKUT personeli, AFAD gönüllüsü ve vatandaşlarında destek verdiği 133 kişilik ekip, Tutkal'a ulaşmak için köprü altını ve suyun akış noktasındaki bölgeleri kontrol ediyor.