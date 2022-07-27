Haberler Yaşam Haberleri Murat Nehri'nde akıntıya kapılan Aydın Tutkal 4 gündür aranıyor
Giriş Tarihi: 27.7.2022 16:36 Son Güncelleme: 27.7.2022 16:46

Murat Nehri'nde akıntıya kapılan Aydın Tutkal 4 gündür aranıyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde, Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kız çocuğunu kurtardıktan sonra suda kaybolan oto tamircisi Aydın Tutkal'ı (43) arama çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Murat Nehri’nde akıntıya kapılan Aydın Tutkal 4 gündür aranıyor

Murat Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren Hayat Bektaş'ı kurtarmak için suya girdikten sonra akıntıya kapılan Tutkal'ın (43) bulunması için farklı bölgelerde su altı ve üstü arama çalışması yapılıyor.

Şanlıurfa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile Diyarbakır ve Batman AFAD İl Müdürlüğü'nden 10 dalgıç, 40 jandarma, güvenlik korucuları, itfaiye, SAR ile AKUT personeli, AFAD gönüllüsü ve vatandaşlarında destek verdiği 133 kişilik ekip, Tutkal'a ulaşmak için köprü altını ve suyun akış noktasındaki bölgeleri kontrol ediyor.

Su altı ekipleri, nehrin çeşitli noktalarında dalış gerçekleştiriyor.

İki çocuk babası Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser (45), 24 Temmuz'da nehirde akıntıya kapılan Hayat Bektaş'ı kurtarmak için suya girmişti. Bektaş'ı kurtarmayı başardıktan sonra Keser ve Tutkal sudan çıkamamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Murat Nehri'nde akıntıya kapılan Aydın Tutkal 4 gündür aranıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA