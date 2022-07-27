Murat Nehri’nde akıntıya kapılan Aydın Tutkal 4 gündür aranıyor

Şanlıurfa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile Diyarbakır ve Batman AFAD İl Müdürlüğü'nden 10 dalgıç, 40 jandarma, güvenlik korucuları, itfaiye, SAR ile AKUT personeli, AFAD gönüllüsü ve vatandaşlarında destek verdiği 133 kişilik ekip, Tutkal'a ulaşmak için köprü altını ve suyun akış noktasındaki bölgeleri kontrol ediyor.