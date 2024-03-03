Murat yeni bir seri katil mi?

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan İrem Gül, 2020 Aralık'ta ablasının evinden çıktı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine kurulan özel ekip, Gül'ün gidebileceği adreslerde arama yaptı ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Mobese kameralarında yapılan incelemede İrem Gül'ün en son 23 Aralık 2020'de eski erkek arkadaşı olan Murat Önver'in evine gittiği ve çıkmadığı tespit edildi. Kamera görüntülerinde Önver'in elinde çuvallarla aracına bindiği ve ağabeyinin bağ evine gittiği belirlendi. Ayrıca Önver'in, İrem Gül'e tehdit ve şantaj mesajları gönderdiği; evindeki incelemede de halıda ve kapı ağzında Gül'e ait kan ve doku örnekleri bulundu. Önver'in olay tarihinden hemen sonra aracını yıkattığı ve aracının koltuk kılıflarını değiştirdiği belirlendi. Çelişkili ifadelerinin ardından aralarında 'Polise mukavemet', 'Uyuşturucu' ve 'Yaralama' suçlarının da olduğu çok sayıda sabıkası bulunan Önver, gözaltına alınıp tutuklandı.Hakkında Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçlamasıyla dava açılan Önver, 11 ay süren yargılamanın ardından, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat kararı verilip tahliye edildi. Murat Önver, 2022 Eylül'de başka bir suçtan gözaltına alındı. İşlemleri sürerken Önver, polis memurlarına, "Ben sakinim, çok sakinim, sakin kalmadığım zaman adam öldürüyorum. Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor. Türkiye'de bulanı görmedim daha" dedi. Önver'in bu sözleri tutanak altına alınıp itiraz aşamasındaki dava dosyasına gönderildi. Beraat kararına itirazı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, daha fazla araştırma yapılması ve sanığın, 'Öldürüp, gömüyorum' sözleri nedeniyle beraat kararını bozarak Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.Yeniden yapılan yargılamada çelişkili ifadeler veren Murat Önver, cinayet suçlamalarını kabul etmezken, 'Öldürüp, gömüyorum' sözlerini de inkar etti. Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, iyi hal indirimi uygulamadığı sanık Önver'i, cenazesi bulunamayan İrem Gül'ü 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Şantaj' ve 'Tehdit' suçlarından ise 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Duruşma salonunda tutuklanan Murat Önver, cezaevine konuldu. Emniyet yetkilileri, Önver'in yeni bir seri katil olabileceğini değerlendirerek faili meçhul dosyalar üzerinde yoğunlaştı.