Müslüman toplum temsilcileri New York’taki Türkevi’nde buluştu

New York'taki Müslüman toplumun temsilcileri, Türkevi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. New York'un önemli diplomatik merkezlerinden biri haline gelen Türkevi'ndeki iftara New York Polis Teşkilatı, Müslüman ve Türk toplumunun temsilcilerinin yanı sıra Bangladeş ve Endonezya'nın New York başkonsolosları ile Pakistan'ın New York başkonsolos yardımcısı katıldı. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, programda yaptığı konuşmada, New York'taki Müslüman toplumların önde gelenlerini Türkevi çatısı altında kurulan iftar sofrasında bir araya getirmekten son derece memnuniyet duyduğunu kaydetti. Türkevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Eylül 2017'de temeli atıldıktan sonra 20 Eylül 2022'de hizmete girmişti.