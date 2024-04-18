Muş’ta ekipler, 4 ayda 23 bin kilometre yol açtı

Kış sezonunda 3 bin kilometrelik yol ağında 61 iş makinesi ve 100 personelle karla mücadele çalışması yaptı. Gece gündüz demeden karla mücadele eden ekipler, kasım ayından itibaren 23 bin kilometre yolu kardan temizleyerek, karla mücadele çalışmasını bitirdi.

Son olarak ekipler, 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı ve köylülerin alternatif olarak kullandığı Üçevler grup köy yolunu ulaşıma açtı.

Muş Valisi Avni Çakır, gazetecilere, Muş'ta karla mücadele sezonunu bitirdiklerini söyledi.

Muş'ta geçen yıllara göre oranla bu yıl kar yağışının daha az olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu: "Türkiye geneline göre bu sezon yüksek bir yağış aldık. Rakım yüksekliğinin 2 bin 500 metreye kadar çıktığı bölgemizde karla mücadelede zorluklar yaşadık. Üçevler bölgesinde bugün itibariyle çalışmalarımızı tamamladık. Muş 368 köyü, 217 mezrasıyla geniş bir coğrafyada yayılmış. Muş'ta nüfusunun yarısı kırsalda ikamet ediyor. Yüksek kesimde kış ağır şartlarda geçtiği için karla mücadele bizim birinci önceliğimiz. Bu anlamda sezon başında bütün tedbirlerimizi almıştık. Kış boyunca 61 iş makinesi ve yaklaşık 100 personelle sürekli sahada arkadaşlarımız yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Muş'ta kış sezonunda yaklaşık 23 bin kilometre yolu kardan temizledik. Bu çok ciddi bir emek isteyen ve bölgeyi hakimiyet gerektiren bir iş. Arkadaşlarımızın bölge şartlarına alışık olması, ekipmanlarımızın karlı mücadeleye uyumlu olması bu konudaki tecrübelerimizle vatandaşlarımızın fazla mağduriyetine sebebiyet vermeden yollarımızı büyük oranda açık tuttuk. Sadece Çavuştepe bölgemizde kara ve tipiye en fazla açık olan bölgemiz. Burası bizim acil bir önceliğimizi değildi, çünkü vatandaşlarımızın alternatif güzergahları da var. Çok şükür kazasız belasız çalışmamızı bugün itibariyle nihayetlendirdik."

Çakır, "Biz bir taraftan kış çalışmalarını tamamladık ama hemen öte yandan da araçlarımızı yol bakım, onarım, yeni yapım çalışmaları için hazırlamaya başladık. İnşallah mayıs sonu haziran başı gibi de altyapı çalışmalarımıza kaldığımız yerden tüm ekip arkadaşlarımıza start vereceğiz." ifadelerini kullandı.