Haberler Yaşam Haberleri Muş’ta kanat çırparak uçma denemeleri yapan leylek yavruları
Giriş Tarihi: 14.7.2022 12:48 Son Güncelleme: 14.7.2022 13:17

Muş’ta kanat çırparak uçma denemeleri yapan leylek yavruları

Muş’ta,  köylerdeki elektrik, telefon, baca, cami kubbeleri ve evlerin çatıların üzerindeki yuvalarda yaşayan yavru leylekler, kanat çırparak göç öncesi uçmayı öğreniyor.

MURAT YILDIRIM
Muş’ta kanat çırparak uçma denemeleri yapan leylek yavruları

Sahip olduğu doğal güzellikler, zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip Muş Ovası'ndaki köyler, baharın gelişiyle her yıl çok sayıda leyleğe ev sahipliği yapıyor. Hasköy ilçesinde bağlı Aşağı Üçdam, Yukarı Üçdam, Umurca, Sarıbahçe, Koçköy ile Korkut ilçesinin Alazlı, kapılı ve Güneyik köylerine renk katan yavru leylekler, havaların soğumasıyla sıcak diyarlara ulaşmak için çıkacakları uzun göç yolculuğuna, uçma denemeleriyle hazırlık yapıyor.

Hasköy İlçesine bağlı Aşağıüçdam Köyü'nde yaşayan vatandaşlardan Erkan Boz, 60 yıldır leyleklerin, köylerine gelip gittiğini söyledi. Leyleklerin genellikle Mart ayında geldiğini anlatan Boz, "Kuluçka sürecinin ardından yavru leylekler yumurtadan çıktı. Yavru leylekler şu anda uçma safhasına geldi. Ağustos sonu havaların soğumasıyla leylekler sıcak bölgelere göç edecekler. Genellikle köyde yüksek yerlere yuva yapıyorlar.

Elektrik telleri, cami minaresi, cami çatısı ve ev çatısı gibi yerleri yuva olarak tercih ediyorlar. Leyleklerin bize herhangi bir zararı yok. Leyleklerin gelmesi baharı müjdeliyor. Leylekleri seviyoruz" dedi. Leyleklerin ilkbahar mevsiminde geldiğini ve kışa doğru yavrularıyla göç edeceklerini kaydeden Alazlı Köyü sakinlerinden Mehmet Güven ise, "Onları besliyor ve bakıyoruz. Leylekler gittikleri zaman kışın, geldikleri zaman da yazın geldiğini biliyoruz ve seviniyoruz. Leyleklerin gidişi bizi üzüyor. Şu anda da yavrular uçuş için hazırlanıyor. Yavrularda tam yetiştikleri zaman anne ve babalarıyla göç edip gidiyorlar" diye konuştu.

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Muş’ta kanat çırparak uçma denemeleri yapan leylek yavruları
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