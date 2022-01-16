Muş’ta kar 3 metreyi buldu, Ağrı eksi 27’yi gördü

Yurdun Doğu kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Muş'ta kent genelinde, hafta başından bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle kar kalınlığı 3 metreyi buldu. Ekipler, Varto ilçesine bağlı Kartaldere köyü yolundaki çalışmalarını güçlükle sürdürdü. Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da eksi 27, Kars'ta eksi 24, Ardahan'da eksi 20, Erzurum'da eksi 16 derece ölçüldü. Sivas'ın 2 bin 100 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Yol trafiğe kapanırken metrelerce araç kuyruğu oluştu. AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de aracı ile yolda bire süre mahsur kaldı.