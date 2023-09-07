Muş'ta, "Karasu Nehri Yatak Islahı ve Taşkın Önleme" Projesi

Muş Ovası sulamasının ana tahliye kanalını oluşturmak, drenajını sağlamak ve ovada meydana gelen taşkınları önlemek amacıyla, projelendirilen ıslah çalışmasına yeniden başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 172. Muş Şube Müdürü Servet Fırat gazetecilere Proje kapsamında bugüne kadar yapılan 40 kilometre alanda ıslah çalışması gerçekleştiğini söyledi.

Karasu Nehri üzerinde 2008 yılında başlayan yatak ıslahı projesi 1,5 milyarlık dev yatırım ile Ovada yaşanan sel taşkınların önüne geçilirken yeni tarım arazileri de kazandırılmış olacağını aktaran Fırat,2026 yılına kadar sürmesi planlanan proje tamamlandığında yaklaşık 110 kilometrelik alan ıslah edilmiş olacak. Islah çalışmalarının yapıldığı alanlarda ise ilkbahar döneminde herhangi bir taşkın yaşanmadığını belirtti.

2007 ile 2023 yılları arasında yaklaşık 40 kilometrelik bir dere ıslah çalışması gerçekleştirildiğini hatırlatan DSİ Şube Müdürü Servet Fırat şunları kaydetti: "Nehrin yatak ıslah çalışmalar ile birlikte 110 kilometrelik alan 63 kilometreye düşecektir. Şu ana kadarki 40 kilometrelik yatak ıslahı tamamlanmıştır.2023 te başlayan dördüncü etabımız ile birlikte yaklaşık 4 kilometrelik alan ıslah edilecektir. Karasu yatak ıslah ile birlikte tarım arazilerimizin taşkın riskini minimum düzeye düşürmüş olacağız. Mevcutta bulunan eski Nehri yatağını çıkan malzemeleri doldurarak vatandaşlarımıza tarım arazileri kazandıracağız. Ayrıca Karasu Nehrinin bir önemi de mevcutta şu an ihalesi yapılmış olan sulama projesi için ana tahliye kanalı olarak kullanılacaktır. 2024 sonunda yaklaşık 44 kilometrelik bir yatak ıslahımız tamamlanacak. Projesinin beşinci etap projemizi tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine verilecektir."

Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 1,5 milyar liralik harcama yapılacağını anımsatan Fırat,"2026 sonunda inşallah projemizi tamamıyla tamamlanacaktır. Bu proje yapılmadan önce bu Muş Ovası Karasu Nehrinin geçtiği köylerimizde ilkbahar döneminde yoğun yağıştan dolayı taşkınlar oluşuyordu. Hatta bazı yerleşim yerlerine araçla girişimiz olmuyordu. Bu bölgelerimize havadan ulaşmaya çalışıyorduk. 2014 yılından itibaren herhangi bir taşkın bölgede oluşmamıştır. Nehrin sağın ve solunda 6 metre genişliğinde stabilize servis yolu ile ortalama 4 kilometre aralıklarla birer köprü yapılmaktadır. Mevcut köprüler de korunacaktır. Servis yolu ve ilave köprülerin yapılması nehrin kanal temizliği ve bakımını kolaylaştıracaktır. Nehrin her iki yakasında arazisi bulunan vatandaşlar, arazisine kısa yoldan ulaşacak. Bu projenin inşaat aşaması 3 etaba ayrılarak, etaplar halinde ihaleler yapılarak çalışmalara devam edilmektedir. "ifadelerini kullandı.