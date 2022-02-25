Muş’ta Karasu Nehri’ne düşen lise öğrencisini arama çalışması sürüyor

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Muş Valisi İlker Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp kızın 4. günü olduğunu söyledi.
Emniyet, AFAD, jandarma ve çevre illerden gelen ekiplerle arama tarama faaliyetlerine devam ettiklerini ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:
"İnşallah sevindirici bir haber vermeye çalışacağız. Tabi geniş bir havza. 4 kilometre tarandı, 3 kilometre daha taranıyor. Karasu Nehri'nden sonra Murat Nehri'nin içi de taranacak. Burada hem drone hem botlarla hem de dalgıçlar tarama yapıyor. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Bulana kadar çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah buluruz."
Vali Gündüzöz daha sonra olay yerinde bekleyen kızın babası Necmettin Özkan'ı teskin etti.
Şimdiye kadar arama kurtarma çalışması yürüten tüm ekiplere teşekkür eden baba Özkan, bir an önce kızının bulunması temennisinde bulundu.