Haberler Yaşam Haberleri Muş’ta nehirde kaybolan Yağmur için suya 50 metrelik ağ çekildi
Giriş Tarihi: 26.2.2022 15:49 Son Güncelleme: 26.2.2022 15:54

Muş’ta nehirde kaybolan Yağmur için suya 50 metrelik ağ çekildi

MURAT YILDIRIM
Muş’ta nehirde kaybolan Yağmur için suya 50 metrelik ağ çekildi

Muş'ta 5 gün önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmalarında nehre 50 metre uzunluğunda ağ çekildi.

Muş-Bingöl kara yolu istikametindeki Karasu Nehri üzerindeki köprüden suya düşen Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı, arama çalışmaları 5. gününde sürdürülüyor.

Havadan, kıyıdan, su yüzeyi ve su altında arama çalışmalarına devam eden ekipler, Yağmur'un düştüğü noktanın 7 kilometre uzaklığındaki noktaya ağ çekti.

Akıntının kuvvetli olduğu bölgede nehrin karşısına ağı geçirebilmek için yoğun çaba harcayan kurbağa adamlar, 50 metre uzunluğunda, 1,20 santimetre yüksekliğindeki ağı zorlu çalışmayla sabitledi.

Bölgede polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı aramaya Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van Emniyet Müdürlüğünde görevli 23 "kurbağa adam", Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri destek veriyor.

Kızılay ekipleri de bölgedeki çalışan personel ve vatandaşlara sıcak yemek ve çay ikramında bulunuyor.

Bölgedeki arama çalışmaları sürdürülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocukları Gaye Dümen ile Ali Alp Dümen harekete geçti! Milyonluk miras davasında sular durulmuyor!
SON DAKİKA: Zelenskiy’den flaş açıklama! Silahları bırakmayacağız
ABD basınından bomba iddia! Biden teklif etti Zelenskiy reddetti
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi: 3500'den fazla Rus askeri öldürüldü
Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamalarına sert tepki: Bu akıl tutulması değilse nedir?
İsimsiz telefon 70 milyonluk vurgunu önledi! Tapu'da 'dublörlü' sahte satış skandalında yeni ayrıntılar
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Hazal Çağlar’dan estetik açıklaması: Çıkan haberlere çok gülüyorum…
Türkiye tüm senaryolara hazır! işte 5 maddede Ukrayna teyakkuzu
O savcı ‘casusluk’ suçundan tutuklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Muş’ta nehirde kaybolan Yağmur için suya 50 metrelik ağ çekildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA