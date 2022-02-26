Muş’ta nehirde kaybolan Yağmur için suya 50 metrelik ağ çekildi

Muş-Bingöl kara yolu istikametindeki Karasu Nehri üzerindeki köprüden suya düşen Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı, arama çalışmaları 5. gününde sürdürülüyor.

Havadan, kıyıdan, su yüzeyi ve su altında arama çalışmalarına devam eden ekipler, Yağmur'un düştüğü noktanın 7 kilometre uzaklığındaki noktaya ağ çekti.

Akıntının kuvvetli olduğu bölgede nehrin karşısına ağı geçirebilmek için yoğun çaba harcayan kurbağa adamlar, 50 metre uzunluğunda, 1,20 santimetre yüksekliğindeki ağı zorlu çalışmayla sabitledi.

Bölgede polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı aramaya Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van Emniyet Müdürlüğünde görevli 23 "kurbağa adam", Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri destek veriyor.

Kızılay ekipleri de bölgedeki çalışan personel ve vatandaşlara sıcak yemek ve çay ikramında bulunuyor.

Bölgedeki arama çalışmaları sürdürülüyor.