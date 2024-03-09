Muş’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Rize istikametinden Siirt istikametine seyreden Ahmet Sancaktutanoğlu yönetiminde ki pikap ile Muş istikametinden Erzurum istikametine seyreden Emre Işık yönetimindeki nakliye aracı kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada pikap sürücüsü Ahmet Sancaktutanoğlu (55) hayatını kaybederken, Necla Sancaktutanoğlu (50) ve Pınar Sancaktutanoğlu (32) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine AFAD, jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD ve İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken araçta sıkışarak hayatını kaybeden Ahmet Sancaktutanoğlu (55) Cenazesi ise savcının incelemesi sonrasında Hastane Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.