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Giriş Tarihi: 14.7.2022

Mustafa için toplanan para Ebrar’a can olacak

SMA hastası Mustafa 4 yaşında hayatını kaybedince, onun için toplanan para yine SMA hastası olan Ebrar Karaca’ya verildi. Böylece Ebrar’ın tedavisi için gerekli paranın eksik olan kısmı tamamlandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Mustafa için toplanan para Ebrar’a can olacak
SMA Tip 1 hastası 4 yaşındaki Mustafa Yağız Gülmez'in hayatını kaybetmesi üzerine onun adına toplanan paranın bir kısmı yine kendisi gibi SMA Tip 1 hastası 5 yaşındaki Ebrar Karaca'ya aktarıldı. Paralarının yüzde 23'lük kısmının da tamamlanması ile çifte bayram yaşadıklarını belirten anne Sümeyra Karaca, "Mustafa Yağız'ımız hayatını kaybetti ama bağışlanan parayla Ebrar hayata tutunacak. Uzun zaman sonra ilk kez bayram yaşadık. Bizim için çifte bayram oldu" dedi.



BİR KISMI EBRAR'A
Antalya'da yaşayan Gülmez ailesinin çocukları Mustafa Yağız, SMA Tip 1 hastası olarak dünyaya geldi. Mustafa Yağız için yardım kampanyası başlatılsa da küçük bedeni paranın toplanmasına dayanamadı. Küçük Mustafa Yağız için toplanan paranın bir kısmı yine kendisi gibi SMA Tip 1 hastası olan 5 yaşındaki Ebrar Karaca'nın hesabına nakledildi. Bugüne kadar tedavi parasının yüzde 77'si toplanabilen küçük Ebrar'ın tedavi parası böylece tamamlanmış oldu. Anne Sümeyra Karaca duygularını şöyle ifade etti:

ÇİFTE BAYRAM
"Mustafa Yağız'ımız hayatını kaybetti ama bağışlanan parayla ablası Ebrar hayata tutunacak. Uzun zaman sonra ilk kez bayram yaşadık. Bizim için çifte bayram oldu. Çok şükür yıllardır çeşitli yardım kampanyaları düzenleyip yüzde 77'sini toplayabilmiştik. Şimdi paranın hepsi tamamlandı. Para transfer işlemlerinin bitmesini bekliyoruz. Haftayı kısmet olursa tedavimiz için Dubai'ye gideceğiz. Ebrar'la ilgili inşallah güzel haber vereceğiz. Tüm bebeklerimiz için tedavi paraları inşallah en kısa sürede toplanır diye dua ediyorum." Baba Abdullah Karaca, "Herkesten Allah razı olsun. Bugüne kadar hep yanımızda oldular. Çok uğraştık sonunda Rabbim yüzümüze güldü. Mustafa Yağız'a çok üzüldük. Ama o birçok kişiye can verecek" dedi.

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Mustafa için toplanan para Ebrar’a can olacak
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