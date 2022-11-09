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Giriş Tarihi: 10.11.2022

Mustafa’dan acı haber

Bitlis’te köpek ısıran ve iğneden korktuğu için gizleyince kuduz olan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Doktoru: Aşıyla önleyebilecekken kaybettiğimiz için üzüntülüyüz

İLKER TURAK İLKER TURAK
Mustafa’dan acı haber
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü'nde arkadaşı Polat Ergün (9) ile köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, yakalandığı kuduz nedeniyle 21 gündür yoğun bakımda devam eden yaşam mücadelesini kaybetti.
İğneden korktuğu için uğradığı saldırıyı ailesinden saklayan minik Mustafa, kolunda karıncalanma başlayınca ailesi tarafından götürüldüğü hastaneden kuduz şüphesiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmişti. Tetkiklerde sudan korkma, tükürük salgısında artış, hırçın davranışlar ve anlamsız konuşmalar gibi belirtiler gösteren küçük çocuğun kuduz olduğu saptanmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören Erçetin müdahalelere rağmen dün öğleden önce hayatını kaybetti.
Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz" dedi. Erçetin'in cenazesi ailesine teslim edilirken Göldüzü Köyü'nde korkulu bekleyiş sürüyor. Köylüler köpekler nedeniyle çocuklarını okula gönderemediklerini söyledi.

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Mustafa’dan acı haber
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