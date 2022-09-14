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Giriş Tarihi: 14.9.2022 13:25 Son Güncelleme: 14.9.2022 13:26

Muş’taki eyleme bir aile daha katıldı

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan 38 aileye, bir aile daha katıldı.

MURAT YILDIRIM
Muş’taki eyleme bir aile daha katıldı

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.
Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.
Oğlu Sinan Öncü 18 yaşında iken, 6 yıl önce İstanbul'a çalışmaya gittiğini belirten baba Mühür Öncü, "6 yıldır ben oğlumdan haber alamadım. Onun için ilk kez Malazgirt en gelerek buradaki eyleme katıldı. Buradan oğluma sesleniyorum. Gelsin Devletimize teslim olsun. Devletimizin desteği ile çocuğuma kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

HDP'nin önünde eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını dile getiren ve çocuğunu HDP'den isteyen Özcan, "HDP, çocuklarımızı götürdü, PKK'ya verdi. Çocuklarımızı verinceye kadar HDP'nin önünden ayrılmıyoruz. HDP, PKK da hiçbir farkı yok. Şu anda Muşta güzel bir operasyon olmuş Malazgirt'te kadar devam ediyor. Biz çok sevindik. Gerçekleştirilen operasyonlar için her zaman seviniyoruz. PKK den HDP ten zarar gören herkes gelsin burada bize destek versinler. 3 senedir biz buradayız. Çocukları gelenlerden haber alıyoruz çok seviniyoruz. Çocuklara sesleniyorum, gelin teslim olun. Hiçbir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Anne Ayten Koçhan ise, biz çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum Siz gelene kadar biz buradayız. Dönün yolunuz yol değil. Gelin teslim olun. Bizim içen değil, Kızın Hira için gel teslim olun Biz Hirayi getirdik perişan durumda. Ersin beni duyarsan dön gel teslim ol. Burada sayımız gittikçe artıyor. İnşallah siz gelene kadar buradayız. Eylemimize evladımız için devam ediyoruz" diye konuştu

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Muş’taki eyleme bir aile daha katıldı
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