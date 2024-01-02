Müşterilerin imzasını taklit edip hesaplarını boşalttı

İstanbul Büyükçekmece'de bir banka şubesinde banko asistanı olarak çalışan Ayşegül G., güvenini kazandığı 5 müşterinin hesabını boşaltıp yaklaşık 1.5 milyonluk vurgun yaptı. İmzalarını taklit ederek müşterilerin bilgisi dışında paralarını, birlikte zimmet suçu işlediği Sümeyye, Mehmet Ali ve Mehmet K.'nın hesaplarına aktardığı belirlendi. Banko asistanın bir müşterinin telefon numarasını Mehmet Ali K.'nın numarasıyla değiştirip, internet bankacılığı aracılığıyla para transferi yaptığı kaydedildi. Asistan Ayşegül G.'nin kendisi ve kardeşinin hesabına da para gönderip kardeşine bedelli askerlik de yaptırdığı ortaya çıktı. Bankanın suç duyurusu sonrası savcılığın hazırladığı iddianamede, banko asistanının hesabına para transferi yaptığı Mehmet Ali K.'yı kardeşinin yanında çalışması nedeniyle tanıdığı ve ikili arasında maddi menfaat ilişkisi olduğu aktarıldı. Ayşegül G.'nin 5 müşterinin hesabından; 1 milyon 140 bini Türk Lirası, 34 bin dolar, 12 bin euro vurgun yaptığı belirlendi.Ayşegül G.'nin diğer 3 şüpheliyle fikir ve eylem birlikteliği yaparak suç işlediğini belirten savcılık, şüphelilerin "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan 12 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme, hesabına para geçen 3 şüphelinin suçu işlediklerinin sabit olmadığını belirterek beraatlerine karar verdi. Para transferi yapan Ayşegül G.'nin "zimmet" suçundan 8 yıl 4 ay hapsine hükmetti.