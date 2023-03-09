Müşterilerinin vesikalıklarını topluyor! "Ölen yakınlarının fotoğraflarını benden istiyorlar"

"Arada sırda yakınlarının fotoğraflarını bulamayan ve bizden isteyenler oluyor, onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesela babası vefat eden birsi bana geliyor fotoğrafın orijinalini alıp çoğaltırıp geri getiriyor bana. Önceden önümde bulunan masaya dizmiştim. Sonra masa almadı böyle bir albüm yaptım. Albüm fotoğrafları almadığında sayfa ilave ediyorum. Bir de sayfalardaki isimleri rahatça bulabilmek için ufak bir rehber de hazırladım. Buradan istediğim ismi rahatça bulabiliyorum."