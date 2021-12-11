Müşteriyi döven telefoncu konuştu: Bugün olsa yine yaparım

'TAHRİK ETTİ'

Olayla ilgili haberin yayınlanmasının ardından DHA'ya konuşan telefon tamircisi Ferhat Eren, yaşananların telefon tamiriyle alakası olmadığını belirterek, "Temmuz ayında yaşanan bir olaydan kaynaklı. Daha önce şahsın telefonuna bir işlem yaptık. O da bizi Tüketici Hakem Heyeti ile mahkemeye verdi. Buralardan takipsizlik çıktı. Telefonla arayıp bana ağza alınmayacak sinkaflı küfürler etmeye başladı. Bana 'bekle orada geliyorum' dedi. Ben de 'inşallah gelirsin' dedim. Elinde telefon vardı. Sokakta telefon kaydına girmeden önce küfürler etti. Sonrasında kayda girerek iş yerinden içeri girdi" dedi.

Ramazan Yılmaz, içeri girince elindeki telefona tekme attığını sözlerine ekleyen Ferhat Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yalan yok. Elindeki telefona tekme attım. Vurdum. Bugün olsa bir daha yaparım. Çünkü, o gün burada benim eşim, çalışanlar ve müşteriler vardı. Olay öncesinde beni tahrik etmek için elinden geleni yaptı. Kayıttan önce küfretmesi mi? Telefonla kayıt alması mı? Müşterilerimin yanında 'dolandırıcı firma' gibi kelimeler kullanması mı? Ben yaptığımdan pişman değilim. Bugün olsa yine yaparım. Tamamen tahrik etti. Bu kişinin ruh sağlığı da yerinde değil."