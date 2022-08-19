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Giriş Tarihi: 19.8.2022 16:06

Müteahhit cinayetinde yeni gelişme! Eski ortak ve kardeşi tutuklandı

İstanbul Çatalca’da Ayçiçek tarlasında cesedi bulunan 29 yaşındaki müteahhit Emre Öztürk cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan Öztürk’ün eski ortağı Abdulhaluk B. ve onun kardeşi Abdulkadir B. ile imam nikahlı eşi E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öztürk’ün eski ortağı tarafından arabam bozuldu diye olay yerine çağrıldığı ve orada yaşanan tartışmanın ardından cinayetin işlendiği iddia edildi. Öztürk’ün öldürüldükten sonra gasp süsü vermek için üzerindeki değerli ne varsa alındığı binlerce liralık saati cep telefonu ve cüzdanının kayıp olduğu ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Müteahhit cinayetinde yeni gelişme! Eski ortak ve kardeşi tutuklandı

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde 14 Ağustos Pazar günü saat 11:00 sıralarında ayçiçeği tarlasına giden bir kişi, daha önce gördüğü aracı aynı yerde park halinde görünce şüphelendi. Ardından aracın yanındaki ağaçlık alana doğru bakınca yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Hemen polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Yerde yatan kişinin hayatta olmadığı anlaşıldı. Vücudunun değişik yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi bulunan erkeğe ait ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, aracı olay yerinden alarak incelemek üzere emniyete götürdü. Polis ekipleri, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen cesedin 29 yaşındaki müteahhit Emre Öztürk'e ait olduğunu belirledi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede de vücudunda 17 bıçak darbesi tespit edildi. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı.

ESKİ ORTAĞI VE KARDEŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda şüpheli şahısların tespiti sürerken Öztürk'ün cenazesi adli tıp önünde alınırken ailesi iddiaya göre birileriyle kavga etti ve taraflar karakolluk oldu. Polis cinayeti işlediği değerlendirilen ve olaydan sonra cenazeye katılıp aileye başsağlığı dileklerinde buluna eski ortak Abdulhaluk B. ve kardeşi Abdulkadir B. ile onun imam nikahlı eşi E.T.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden iki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CÜZDAN, TELEFON VE PAHALI SAATİ ORTADA YOK

İddiaya göre eski ortak olay yerine Öztürk'ü arabam bozuldu diye çağırıp pusu kurmuştu. Ardından da öldürüp tarlanın kenarına atmıştı. Polis Öztürk'ün son görüştüğü kişi olarak ta eski ortağını belirledi, olay yerine geldiği araç kardeşini aracıydı ve ruhsat sahibi de onun eşiydi. Öztürk'ün öldürüldükten sonra cep telefonu cüzdan ve binlerce lira değerindeki pahalı saatinin de kayıp olduğu öğrenildi. Şüphelilerin onları alıp gasp süsü vermeye çalıştığı iddia edildi.

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Müteahhit cinayetinde yeni gelişme! Eski ortak ve kardeşi tutuklandı
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