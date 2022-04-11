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Giriş Tarihi: 12.4.2022

Mutfaktaki saatli bomba

Mutfaktaki saatli bomba

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yanık merkezine son 10 günde düdüklü tencere patlamasında yaralanan 6 kişi başvurdu. Prof. Dr. Turan, “En ufak hatada saatli bombaya dönüşebiliyor” dedi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 22 Mart'ta hizmete alınan yanık merkezine, son 10 günde 6 kişi düdüklü tencere patlamasından kaynaklanan ağır yanıklar sebebiyle başvurdu. Yemeklerin pişme süresini hızlandırdığı ve zamandan tasarruf sağladığı için neredeyse her evde kullanılan düdüklü tencereler, aynı zamanda "mutfaktaki saatli bomba" olarak da nitelendiriliyor. Bu ürünler, içindeki basıncın doğru şekilde boşaltılmaması halinde patlayarak can sağlığını tehdit eder hale gelebiliyor.



'BİRDEN PATLADI'
Düdüklü tencere patlaması sonucu yaralanan 45 yaşındaki Nazife Çakır, 5 gündür hastanede tedavi görüyor. Vücudunun üst bölgesi, kolları ve boğazı yanan Çakır, "kâbus" gibi hatırladığı günde, yemeği piştiği için altını söndürerek ocaktan aldığını aktarıp, "Tencereyi biraz havası çıksın, daha çabuk soğusun diye camın önüne koydum. Sonra üstündeki düğmesini açtım. Biraz zaman geçti, delikten hava gelmiyordu. Bu sefer kapağını açayım dedim. Allah'tan camın önünde açıyordum. İçeride açsam belki daha kötü olacaktı, çünkü yemeğin yarısı yere döküldü. Tencere birden patladı. O anda her tarafıma geldi gibi hissettim. Can havliyle üzerime su tuttum. Panikle hastaneye geldik. Kimse benim yaptığımı yapmasın. Tencerenin iyice soğumasını beklesinler" dedi.

'SOĞUMADAN AÇMAYIN'
Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ise şunları söyledi: "Son 10 günde 6 vaka geldi. Fritözlerin, düdüklü tencerelerin kullanımına çok dikkat etmek gerekiyor. En ufak hatada bunlar, evdeki bir saatli bombaya dönüşebiliyor. Biz hastalara da soruyoruz, ipuçları elde etmeye çalışıyoruz. Özellikle düdüklü tencerelerde bir seviye vardır. Onun aşılmaması gerekiyor. Oradaki basıncı düşüren mekanizmalarda düdük diye tabir ettiğimiz kısmın tıkanmaması için katı yiyeceklerin orayı tıkamayacak şekilde içine konulması gerekiyor. En önemli şey de soğutma aşaması. En çok gördüğümüz travmalar da bundan kaynaklanıyor. Hasta, 'Herhalde erken açtım' diyor. Yeterince soğutamadıkları durumda, hızlı açmaya kalktıklarında kapak bir anda patlıyor. Bazen kapak hastaların başına, gövdesine veya yanındaki kişiye isabet edebiliyor." AA

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Mutfaktaki saatli bomba
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