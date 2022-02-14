Mutlu evlilik ve mutlu eş uzun bir ömür demek

Kalp krizi riskini arttıran bir diğer faktör ise, ayrılıklar ve boşanmalar. Araştırmalara göre ayrılık sonrası, kadınlarda aynı yıl, erkeklerde ise bir sonraki yıl kalp krizi riski artıyor, geçen yıllar içinde de bu risk azalıyor. Her duygudan etkilenecek kadar hassas olan kalbimiz ile ilgili araştırmaları Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Kahveci Sabah okurları için anlattı…

MUTLU VE TATMİN EDİCİ BİR İLİŞKİ VE EVLİLİK ÖMRÜ UZATIYOR

2019 yılında yayımlanan bir araştırmada yaşı 50'nin üzerinde olan 4400 çift, 8 yıl takip edilmiş. 8 yılın sonunda, katılımcıların yaklaşık yüzde 16'sı hayatını kaybetmiş. Çoğunluğu erkek olan hayatını kaybedenler, hayatta olanlara göre daha yaşlı, daha az eğitimli, daha az varlıklı, daha az fiziksel olarak aktif ve daha kötü sağlık durumunda oldukları görülmüş. Ayrıca daha düşük ilişki tatmini, daha düşük yaşam doyumu ve daha düşük yaşam doyumu bildiren bir eşe sahiplermiş. Hayatını kaybeden katılımcıların eşlerinin, 8 yıllık gözlem süresi içinde, halen yaşayan katılımcıların eşlerinin bile vefat etme olasılığı, eşi ölmeyenlere göre daha yüksek olduğu saptanmış.

Sonuç olarak; partner yaşam memnuniyetinin/tatmininin sağlık ve uzun ömür için önemli sonuçları olabileceğini gördük.

İLİŞKİLERİN VE EVLİLİKLERİN KALP SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Yapılan bir başka araştırmada olumsuz (negatif) bir ilişki içinde olanların 12 yıllık takipte koroner olay geçirme olasılığının yüzde 34 daha fazla olduğunu görüldü.



Diğer bir araştırmaya göre ise, kalp krizi geçirildiğinde ölme riski, hiç evlenmemişlerde 1.7 kat, yeni boşanmış çiftlerde 1.7 kat ve eşini kaybedenlerde 1.3 kat arttığı ortaya çıktı. Evli olanlarda bu risk çok daha az.

ALDATMA KALP KRİZİ RİSKİNİ VE ÖLÜMÜ ARTIRIYOR

Genel olarak cinsel ilişki, kalp için çok güvenli hatta faydalıdır. Ancak bazı insanlar cinsel ilişki sırasında kalp krizi veya ani kalp durması nedeniyle hayatlarını kaybederler. Ve bu insanların neredeyse tamamı, tanıdık olmayan bir çevrede, daha genç kadınlarla eşlerini aldatan yaşlı evli erkeklerdir.

Otopsi çalışmalarında, cinsel birliktelik sırasında ölen insanların yüzde 82 ile yüzde 93'ünün erkek olduğu ve yüzde 75'inin evlilik dışı cinsel aktivite sırasında olduğu saptandı. Çoğu vakada, eşini aldatan erkeğin ölümü, daha genç bir partnerle tanıdık olmayan bir ortamda ve/veya aşırı yiyecek ve alkol tüketiminden sonra meydana geldi.

DUYGUSAL FAKTÖRLER KALP KRİZİNE YOL AÇIYOR

Bu merak edilen konuyu, Columbia Üniversitesinden araştırmacılar daha önce yapılmış bilimsel araştırmaları toparlayarak analiz etmişler. Sonuç olarak da kalp krizi riskinin, öfke ile 3.1 kat, endişe/kaygı ile 1.6 kat, yas/kayıp ile 21 kat, ve depresif duygu durumu ile 2.5 kat artığı görülmüş. Bu tetikleyiciler de damarlarda direnç artışı, büzüşme ve pıhtılaşmada artışa neden oluyor ve kalp krizine yol açıyor.

AYRILIK ACISI KALBİ VURUYOR

Partnerlerin birbirinden ayrılması kalp krizi riskini artırıyor. Danimarka'da 2.5 milyon kişinin kayıtları incelenerek yapılan bir epidemiyolojik çalışmada, partnerinden ayrılmanın kadınlarda, ayrılık yaşanan yıl içinde, erkeklerde ise bir sonraki yılda kalp krizi riskini artırdığı görülmüş. Sonuçta ayrılık sonrası yaşanan duygular; öfke, kaygı ve depresif ruh hali gibi tetikleyicileri beraberinde getiriyor. Daha sonraki yıllarda bu risk giderek azalıyor.