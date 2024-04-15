‘Mutlu tatil’in sırrı birlikte eğlen, ayrı odada uyu

Uluslararası bir turizm firmasının müşterilerinden edindiği bilgilerle yaptığı araştırmada 'mutlu tatil'in şifreleri sıralandı. Özellikle romantik bir tatil deneyimi yaşamak isteyenlerin en büyük 3 korkusu partnerlerinin horlaması, banyo kullanım alışkanlıkları ve dağınıklık. Birlikte çok fazla zaman geçirmenin, birbirlerinin muhtemel sinir bozucu ya da alışılmadık huylarını ortaya çıkarmasından ya da daha da kötüsü 'soğuma' hissine neden olmasından endişe duyulabilir. İlişki bilimi uzmanı Paul Brunson çatışmayı en aza indirmek ve birlikte eğlenme şansını en üst düzeye çıkarmak için her iki tarafın da ilgi alanlarına uygun bir tatil programı seçmenin önemli olduğunu düşünüyor. Uzmanlar ilişkinin ilk dönemlerinde tatil için 'ayrı yatak, ayrı oda' tercihinin çiftlerin geleceği açısından doğru bir seçim olabileceğini düşünüyor.