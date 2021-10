Mutlu’dan ilk adım

6 yıl önce Diyarbakır Ergani 'de eski erkek arkadaşı Veysi E. tarafından başından vurularak ağır yaralanan ve geçirdiği peş peşe ameliyatların ardından 58 gün yoğun bakımda kalan Mutlu Kaya , yaşam mücadelesindeki en önemli adımını attı. Yıllardır tekerlekli sandalyeye mahkûm halde hayatını sürdüren Mutlu Kaya'nın artık tek başına ayağa kalkıp kısa adımlar atmaya başlaması aileyi sevince boğdu.Silahlı saldırı sonrası yaşadığı kısmi felç nedeniyle henüz ellerini de kullanamayan 25 yaşındaki genç kız SABAH'a konuştu: "Hayallerimi gerçekleştirmek için yaşama tutundum. Hayallerin ne deseniz, öyle büyük hayaller değil, küçük ama benim için dünyalara değen hayaller. Tek başıma yağmurda yürümeyi ve saçlarımı taramayı özledim. Ellerimle yemek yemeyi özledim." Sanatçı Sibel Can 'ın yer aldığı ses yarışmasına katılan Mutlu Kaya "Herkesin 'ölecek' diye düşündüğü ben hayata tutundum. Ama o günden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Yaklaşık 5 yıldır evde ablamın yardımıyla tedavimi kendim yaptım. Bu süre içerisinde fizik tedavime destek veren ablam Songül, doktorum oldu" ifadelerini kullandı.MUTLU vurulduğunda onu sırtında hastaneye götüren 30 yaşındaki ablası Dilek Kaya 2020'de erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülmüştü. Bu olay genç kızın ikinci kez travma yaşamasına yol açtı. Mutlu Kaya, "Ablamı öldüren kişinin duruşmasına gittim. 'Kadere bak' denilir ya, beni bu hale getiren kişi ile ablamı öldüren kişi ayrı ayrı dosyalar halinde aynı mahkeme salonunda yargılandı. Ablamın her duruşmasına gittiğimde, yaşadıklarım aklıma gelince bana güç verdi. Ben güçlü bir kadın örneğiyim" dedi. Mutlu Kaya'nın avukatı Müzeyyen Boylu 19 Mayıs 2019'da doktor eşi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Mutlu'nun diğer avukatı Armanç Arkaş ise 22 Haziran 2019'da bir kavga sırasında tabancayla vurularak öldürüldü. Mutlu Kaya'yı vuran ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Veysi E. şu an cezaevinde.