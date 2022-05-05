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Giriş Tarihi: 5.5.2022

Mutluluğun fotoğrafını çekip çocuklara umut oluyor

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Mutluluğun fotoğrafını çekip çocuklara umut oluyor

Iğdır’da yaşayan fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, Ağrı Dağı çevresinde çektiği çocuk fotoğraflarından elde ettiği gelirle 80 bin çocuğa umut oldu

Hayatını Ağrı Dağı'nın güzelliklerini dünyaya sunmak için adayan 31 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, yaklaşık 7 yıldır yaşadığı Iğdır'da Ağrı Dağı'nın çevresinde yaşayan çocukların fotoğraflarını çekiyor. Sosyal medya hesaplarında toplamda 1 milyona yakın takipçisi bulunan Özcan, elde ettiği gelirle şimdiye kadar binlerce çocuğun yüzünü güldürdü. Çektiği fotoğraflardan oluşturulan takvimlerin gelirlerini yardım çalışmalarına harcayan Özcan, 7 yılda ihtiyaç sahipleri için 7 ev yaptırdı, 80 bin çocuğun ihtiyaçlarını giderdi. Okullarda 12 kütüphane, 3 ana sınıfı yapılmasının yanı sıra çocuklara 15 kamyon oyuncak dağıtılmasına öncülük eden Özcan, Afrika'da da 11 su kuyusu açtırdı. Fotoğraf sanatçısı Özcan, 2 bin 500 çocuğa da drone eğitimi verdi.



'ONLARIN YÜZÜ GÜLSÜN'
SABAH'a konuşan Özcan, "Bir çocuğu mutlu etmek dünyada yaşadığım en büyük mutluluktur. Yıllardır onların mutluluk anlarını fotoğraflıyorum. O fotoğraflarla birçok sosyal sorumluluk projesi yaptık. Satılan fotoğrafların geliri ve hayırseverlerin desteği ile binlerce çocuğun ihtiyacını karşıladık. Birçok yerden iş teklifleri geliyor ama ben Ağrı Dağı'nı ve çevresindeki çocukları dünyaya tanıtmak için mücadele ediyorum. Onların yüzlerinin gülmesi için çalışmalar yürütüyorum. Fotoğraflarla turistlerin ilgisini çekmeyi başardık" diye konuştu.

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Mutluluğun fotoğrafını çekip çocuklara umut oluyor
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