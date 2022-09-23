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Giriş Tarihi: 24.9.2022

Muzaffer’e niyet Zeynep’e kısmet

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Muzaffer’e niyet Zeynep’e kısmet
Eskışehır'de SMA Tip 1 hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 2 yaşındaki Muzaffer Emin Kiraz için toplanan para, baba İsmail Kiraz'ın talebi üzerine yine Eskişehir'de aynı hastalıkla mücadele eden 13 aylık Zeynep bebeğin hesabına nakledildi. Paranın toplanması ile birlikte Zeynep bebek yurtdışına gitmek için gün sayıyor. Küçük Muzaffer'in 11 yıl önce de ağabeyinin aynı hastalıktan öldüğü öğrenildi. SABAH'a konuşan baba İsmail Kiraz, "Geride bir tek 14 yaşındaki oğlum kaldı. Ona tutunarak ayakta duruyorum. Allah kimseye evlat acısı, eş acısı yaşatmasın. Bu hastalıkla uğraşan, ilaç alıp iyileşen çocukların aileleri de birbirlerine destek olsun" dedi. Aylarca hastanede tedavi gören Muzaffer Emin'in zayıf düşen bünyesi çektiği acılara daha fazla dayanamadı ve mayıs ayında hayatını kaybetti.

DUBAİ'YE GİDECEK
Havva (31) ve Kerim Eksan (34) çiftinin çocukları Zeynep'e ise henüz 2.5 aylıkken SMA tanısı konuldu. Eksan ailesi çocukları için yardım kampanyası yürütürken, hem sevindiler hem de üzüldüler. Çünkü hayatını kaybeden Muzaffer Emin bebek adına toplanan para Zeynep bebeğin hesabına yatırıldı. Dubai'ye gitmek için gün sayan aile, küçük Zeynep'in vücudunda enfeksiyon tespit edilmesi ile bu hayalini iki hafta kadar ertelemek zorunda kaldı. Küçük Zeynep tedavisinin ve yeniden tetkiklerin yapılmasının ardından Dubai'ye gidecek.

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Muzaffer’e niyet Zeynep’e kısmet
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