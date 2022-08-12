Müze dolusu tarih depodan çıktı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, Beykoz'da Riva ve Kavacık mahallelerinde dikkat çeken bir operasyon düzenledi. 3'ü depo, 1'i işyeri olmak üzere toplam 4 adrese eşzamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında deniz gömü buluntusu amfora ve pitosların da bulunduğu binlerce tarihi eser ele geçirildi. Birçoğu Roma, Bizans, Helenistik ve Osmanlı dönemine ait binlerce tarihi eser çok sayıda TIR'a yüklendi. Tarihi eserlerin ABD başta olmak üzere yurtdışına satıldığı bilgisine ulaşıldıSütun başları ve hat levhaların da bulunduğu tarihi objelerin sayılması ve seçilmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve Askeri Müze Müdürlüğü'nden 9 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. Eserlerin incelenmesi ve sayım işlemi yaklaşık 6 ay sürecek. Tarihi eserleri yurtdışına sattıkları ve satmaya çalıştıkları iddia edilen şüpheli 3 kişi, "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.