Haberler Yaşam Haberleri Müze dolusu tarih depodan çıktı
Giriş Tarihi: 13.8.2022

Müze dolusu tarih depodan çıktı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda Roma, Bizans, Helenistik ve Osmanlı dönemlerine ait “pitos” ve “amfora” dahil binlerce tarihi eser ele geçirildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Müze dolusu tarih depodan çıktı
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, Beykoz'da Riva ve Kavacık mahallelerinde dikkat çeken bir operasyon düzenledi. 3'ü depo, 1'i işyeri olmak üzere toplam 4 adrese eşzamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında deniz gömü buluntusu amfora ve pitosların da bulunduğu binlerce tarihi eser ele geçirildi. Birçoğu Roma, Bizans, Helenistik ve Osmanlı dönemine ait binlerce tarihi eser çok sayıda TIR'a yüklendi. Tarihi eserlerin ABD başta olmak üzere yurtdışına satıldığı bilgisine ulaşıldı




ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sütun başları ve hat levhaların da bulunduğu tarihi objelerin sayılması ve seçilmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve Askeri Müze Müdürlüğü'nden 9 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. Eserlerin incelenmesi ve sayım işlemi yaklaşık 6 ay sürecek. Tarihi eserleri yurtdışına sattıkları ve satmaya çalıştıkları iddia edilen şüpheli 3 kişi, "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu! 12 Ağustos 2022 MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı, yarışmayı kim kazandı?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu mu? 2022 ÖSYM Üniversite YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Tüm gözler ÖSYM'de!
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Sağanak yağışlar geliyor
Bakan Bilgin: EYT’de kendi modelimizi uygulayacağız! EYT nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor?
Perseid Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak?
DOLUNAY ETKİSİ || 12 Ağustos 2022 Kova dolunayı burçlara etkisi nedir, hangi burçları nasıl etkileyecek?
Muharrem İnce: Bütün muhalefet belediyelerini haraca bağlamışlar
Son dakika: Eşler arasındaki 'erotik film' davasında Yargıtay'dan kritik karar
Evde bakım maaşı yatan iller listesi e-Devlet ile sorgula: 13 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi belirleniyor!
Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 12 Ağustos 2022 Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu ve elenen yarışmacı
ARKADAŞINA GÖNDER
Müze dolusu tarih depodan çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA