Müziğin genç yeteneğinden acı veda

Müzik dünyası parlayan bir genç yeteneğini kaybetti. Davet üzerine gittiği Almanya'da müzik eğitimini sürdüren ve İstanbul Devlet Konservatuvarı öğrencisi olan 20 yaşındaki çellist Ayça Gökdeniz, ailesini ziyaret için geldiği İstanbul'da kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.Bursa'da tarım işçisi bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Ayça Gökdeniz'in müzikle olan hikayesi, taşındıkları İstanbul Fatih'te öğrencisi olduğu Ulubatlı Hasan İlkokulu'nun kömürlüğünde Mimar Mehmet Selim Baki tarafından 2005'te temelleri atılan Barış İçin Müzik olumuşuyla başladı. İleride vakıfa dönüştürülecek olan bu atölyede yıldızı parlayan Ayça, önce akordeon ardından da çello eğitimi aldı. Yeteneği ve azmi onu henüz 12 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'na taşıdı.Müzikteki başarısı kısa sürede Türkiye'nin sınırlarını aştı. Birçok ülkede konser turnelerinde yer aldı. Uluslararası Genç Müzisyenler Yarışması ve Uluslararası Alman Avusturya Genç Müzisyenler 15 Yaş Kategorisi'nde birincilik aldı. Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestra kadrosunda da yer alan Gökdeniz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Sanat Dalı'nda lisans eğitimine başladı. Genç çellist, lisans hayatının ilk yılında Almanya'daki Barenboim- Said Akademie'den kabul alınca hayalindeki üniversite için Almanya'ya ülkeye gitti. Hayali ileride Berlin Filarmoni Orkestrası'na girebilmekti. Ancak olmadı... Ailesini görmek için birkaç gün önce ziyarete gelen Ayça, ailesinin İstanbul'daki evinde kalbine yenik düştü.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, genç müzisyen için taziye mesajı yayımladı.Ayça'nın birlikte müzik yaptığı arkadaşı Hazal Anık, "Hepimiz çello çalıyorduk ama o çok farklıydı. Çok yetenekli ve çok azimliydi. Bu yıl hayalindeki üniversiteden davet aldı. Büyük hayalleri vardı" dedi.Ayça'nın cenazesi dün Bursa'nın Karacabey ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacabey Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç müzisyenin okul arkadaşları da cenazeye katıldı. Acılı baba Gezgin Gökdeniz ise taziyeleri kabul etti.