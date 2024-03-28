Müzikhol saldırısında 4 kişi tutuklandı

Olay, Pazar günü saat 05.50'de Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'ndeki restoranın önünde meydana geldi. Kırmızı renkli bir otomobille tezgah kuran pazarcıların yanına gelerek "Buralarda içkili bir restoran varmış, nerede?" diye soran 2 kişi restoran önünde ateş açtı. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 6 boş kovan bulundu. Görgü tanığı bir pazarcı "Kırmızı bir otomobil geldi. Bana 'Burada müzikhol varmış' diye sordu. 'Şurası' dedim. Sonra gitti durdu, döndü, bir baktım peş peşe ateş edip kaçtılar. 2 kişiydiler biri önde diğeri yanında. Camlar yarı açık, filmliydi. Çocuk var diye korktuk" diye konuştu.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Açılan ateş sırasında kapıda duran Muhammet Subaşı yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet Subaşı (25) kurtarılamadı. Subaşı'nın cenazesi Muş'ta toprağa verildi. Muhammet Subaşı'na ateş ederek kaçan şüphelilere yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonrasında 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheler den 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin kullandığı aracın sokaktan geçtiği ana dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.