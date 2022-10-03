Müzisyen cinayetinde 3 tutuklama

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Çayyolu'ndaki bir mekanda önceki gece meydana gelen olayda, sahnedeki müzisyen Onur Şener'den istek parça isteyen bir grup, şarkıyı bilmediğini söyleyen Şener'le tartıştı. Olayın ardından mekandan ayrılan grup, evine gitmek üzere dışarı çıkan Şener'e saldırdı. Bira bardağı ile kafasına vurulan ve boğazından ağır yaralan Şener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olayla ilgili Ali Gündüz, İlker Karakaş, Semih Soyalp, Jale E. ve Gözde G. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Gündüz, Soyalp ve Karakaş, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Jale E. ve Gözde G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bu arada şüphelilerden Gündüz'ün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bürokrat, Karakaş'ın müfettiş, Soyalp'in ise mühendis olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Karakaş, bira bardağını fırlattığını ancak denk gelip gelmediğini hatırlamadığını söyleyerek, "Birlikte yere yuvarlanınca, bir kere yumruk salladım ancak denk geldi mi bilmiyorum. Suçsuzum" dedi. Şüpheliler Soyalp ve Gündüz ise Karakaş'ın Şener'e saldırarak bardakla kafasına vurduğunu itiraf etti. Soyalp, "İlker ile Onur'u ayırmaya çalıştım. Ben Onur'a vurmadım sadece ayırmaya çalıştım. İlker elindeki bira bardağı ile sert bir şekilde Onur'un kafasına vurdu. Birlikte yere düşünce İlker bir kaç tane yumruk attı" ifadelerini kullandı. Onur Şener dün Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.Müzisyen Şener'in ölümünün ardından sanat camiasından birçok isim vahşi cinayete tepki gösterdi.Yarışmada birlikte şarkı söylediğim Onur Şener'in canice öldürülmesinin kabul edemiyorum. Çok üzgünüm. İstediğimiz tek şey müziğe sanatçıya ve sanat saygı.Bunu yapanların en ağır cezaya mahkûm olmalarını dilerim. Nasıl olabiliyor anlamıyorum. İnsan değiller.İstediği şarkıyı bilmediği için insanın hayatına vahşice son vermeyi nasıl bir ruh yapabilir. Bu korkunç suçun cezası aynı korkunçlukta olmalı.Yine yeteneksiz cahiller tırnağı dahi edemeyecekleri bir müzisyene kıymışlar. Nur içinde yatsın. Ailesine sonsuz sabrılar dilerim.Bir şarkı yahu, bir şarkı. Bunun için cana kıymışlar. 2 çocuk babası. Hangisine yanalım?Gerçekten çok üzgünüm, ne yazılsa ne söylense faydasız. Ailesine sabır diliyorum.SABAHAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, müzisyen Şener'in öldürülmesiyle ilgili, "Bu cinayetten, bu kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.