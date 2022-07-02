Nakliye kamyonu şarampole uçtu: 4 ölü

Mersin'in Mut ilçesinde ölüm virajı olarak anılan bölgede, meydana gelen kazada evden eve eşya taşımacılığı yapan kamyon yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Daha öncede bir çok ölümlü kazanın yaşanmasından dolayı 'Ölüm virajı' olarak anılan bir bölge olan, Mut- Karaman karayolunun 5. kilometresi Yapın Mahallesi yakınlarında Mehmet Topal'ın yönetimindeki evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyon, yoldan çıkarak bir anda karşı şerite geçerek şarampole yuvarlandı.

Yaşanan kazada, kamyon şöförü Mehmet Topal, Abdülselam Dündar ve Bahattin Dündar olay yerinde, ağır yaralanan Abdülgafur Acar ise kaldırıldığı Mut Devlet Hastanesi'nden Mersin'e ambulansla sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Kaza yerinde gerekli incelemelerin yapılmasının ardından hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.