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Giriş Tarihi: 6.4.2023 12:59

Namazda kalp krizi geçiren kişiye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, teravih namazı kılarken kalp krizi geçiren Nazmi Başaran'a, ilk müdahaleyi bu sırada camide bulunan aynı zamanda doktor olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve kadınlar bölümünden bir hemşire yaptı. Başaran, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

DHA
Namazda kalp krizi geçiren kişiye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Uncubozköy Mahallesi'ndeki Uncubozköy Camisi'nde dün akşam Nazmi Başaran, teravih namazı kılarken fenalaşarak yere yığıldı. Başaran'a ilk müdahaleyi camideki namaz kılan aynı zamanda doktor olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi yaptı. Çerçi'nin kalp masajı, kadınlar bölümünden bir hemşirenin de suni solunum yaptığı Başaran, gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Nazmi Başaran, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Başaran'ın yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

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Namazda kalp krizi geçiren kişiye ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı
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