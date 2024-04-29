Namık Kemal’in Mezarı Nerede? Namık Kemal’in Mezarı Hangi Şehirde, Nasıl Gidilir?

Namık Kemal, edebiyat hayatına şiirle başlamış ve daha sonra oyun, makale ve eleştiri türlerinde eserler vermiştir. Türk edebiyatında Batılı anlamda bir tiyatro eseri olan "Vatan yahut Silistre" ve "Zavallı Necdet" gibi tiyatro oyunları, onun sanat alanında önemli eserleri arasında yer alır. Ayrıca "İntibah" adlı romanı, Namık Kemal'in toplumsal eleştirilerini ve milliyetçi duygularını dile getirdiği önemli bir eserdir. Namık Kemal'in mezarı nerede, hangi şehirde, nasıl gidilir gibi sorular ise oldukça önemlidir.

Namık Kemal'in Mezarı Nerede?

Namık Kemal, II. Abdülhamid döneminde siyasi görüşleri nedeniyle sürgüne gönderilmiştir. 1873'te Magosa'ya, 1876'da Rodos'a ve 1887'de Sakız Adası'na sürgün edilmiştir. Sürgünde yaşadığı zor şartlar ve hastalıklar nedeniyle sağlığı bozulmuştur. 1888 yılında zatürreye yakalanmış ve 48 yaşındayken vefat etmiştir.

Namık Kemal'in naaşı, Sakız Adası'nda defnedilmiştir. 1889 yılında, arkadaşı Ebüzziya Tevfik'in girişimleri ile naaşı Gelibolu'ya nakledilmiş ve Bolayır'da Süleyman Paşa Türbesi'nin yanına gömülmüştür.

Namık Kemal'in Mezarı Hangi Şehirde, Nasıl Gidilir?

Vatan sevgisi ve hürriyet kavramlarına derin bir bağlılığı bulunan Namık Kemal, Gelibolu'da mutasarrıf olarak görev yapmış ve bu nedenle vefatından sonra Gelibolu Bolayır'a defnedilmiştir. Ayrıca Namık Kemal'in anıt mezarı, Süleyman Paşa türbesi ile yan yana bulunmaktadır.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyüne gitmenin birkaç yolu var:

1. Özel araç ile:

İstanbul'dan yola çıkacaksanız, TEM otoyolunu kullanarak Çanakkale'ye ulaşabilirsiniz. Çanakkale'den Gelibolu'ya ise D555 karayolunu kullanarak yaklaşık 1 saatte ulaşabilirsiniz. Gelibolu'dan Bolayır köyüne ise yaklaşık 20 dakikada ulaşabilirsiniz.

2. Otobüs ile:

İstanbul'dan Çanakkale'ye direkt otobüs seferleri bulunmaktadır. Çanakkale'den Gelibolu'ya ise her saat başı otobüs seferleri bulunmaktadır. Gelibolu'dan Bolayır köyüne ise minibüs seferleri bulunmaktadır.