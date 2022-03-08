Narkotik dedektör köpeği Brego uyuşturucuya geçit vermiyor

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakleden, satan şahıslara yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik dedektör köpeği Brego'nun da katıldığı operasyonlarda, 11 bin 200 adet satışı yasal kısıtlılık altında olan uyuşturucu etkisi bulunan sentetik hap, 48 paket satışa hazır vaziyette 144 gram sentetik kannabionid, 379 gram esrar maddesi, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 65 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 63 adet kartuş ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.