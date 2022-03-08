Haberler Yaşam Haberleri Narkotik dedektör köpeği Brego uyuşturucuya geçit vermiyor
Giriş Tarihi: 8.3.2022 11:31 Son Güncelleme: 8.3.2022 11:38

Narkotik dedektör köpeği Brego uyuşturucuya geçit vermiyor

BEKİR COŞKUN
Narkotik dedektör köpeği Brego uyuşturucuya geçit vermiyor

Mersin polisi, uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik, Brego isimli narkotik madde arama köpeği ile yaptığı 3 ayrı operasyonda, 11 bin 200 adet uyuşturucu etkisi bulunan sentetik hap, esrar ve silahlar ele geçirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakleden, satan şahıslara yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik dedektör köpeği Brego'nun da katıldığı operasyonlarda, 11 bin 200 adet satışı yasal kısıtlılık altında olan uyuşturucu etkisi bulunan sentetik hap, 48 paket satışa hazır vaziyette 144 gram sentetik kannabionid, 379 gram esrar maddesi, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 65 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 63 adet kartuş ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Narkotik dedektör köpeği Brego uyuşturucuya geçit vermiyor
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