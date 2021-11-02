Narkotik ekiplerinin şafak vakti operasyon: 61 kişi tutuklandı

Narkotik ekiplerinin suç örgütüne yönelik hazırlamış olduğu dosya MASAK tarafından incelendi ve 37 kişinin uyuşturucudan elde edilen kara paranın akladığını belirledi. Narkotik ekipleri, hazırlıklarını tamamlamasının ardından 6'sı tutuklu 31 kişinin gözaltına alınması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarla darbe vurmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 115 kişiden oluşan suç örgütünü tespit etti. Narkotik ekipleri, 'Kalkan' adını verdikleri operasyon ile örgüt lideri Muzaffer A.'nın aralarında olduğu suç örgütü üyelerini gözaltına aldı. Narkotik ekiplerinin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda; 53 kilo 134 gram eroin, 670 gram esrar, 180 gram skunk tabir edilen esrar, 38 bin 520 adet ecstacy, 4 adet susoxone, 80 bin 500 Türk lirası, 7 cep telefonu, 2 sahte sürücü belgesi, 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Ankara emniyetin işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen suç örgütü lideri Muzaffer A.'nın da aralarında 61 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NARKOTİK EKİPLERİ İŞİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, çalışmalarında suç örgütü üyelerinin uyuşturucu ticaretinden elde edilen paraların araştırılması için MASAK'a dosya hazırladı. MASAK incelemesinde 37 kişinin uyuşturucudan elde edilen kara parayı akladığını tespit etti. Narkotik ekipleri, hazırlıklarını tamamlamasının ardından 6'sı tutuklu 31 kişinin gözaltına alınması için sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Gözaltına alınan şüpheliler Ankara Emniyetine getirildi. Narkotik ekipleri, MASAK'tan aldığı bilgiler doğrultusunda şüphelilerin ifadesini almaya başladı.