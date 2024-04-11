Narkotik Hulk’a sürpriz doğum günü kutlaması

Adana'da 3 yıldır görev yapan narkotik dedektör köpeği Hulk'a polisler tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 7'nci yaşına giren Hulk, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan doğum günü pastası önünde hatıra pozu verdi. Hulk, 6 yıldır birlikte görev yaptığı polis memuru Ali Çetin'in elinden pasta yedi. Hulk ile aralarındaki bağın baba ile oğul gibi olduğunu söyleyen Çetin, "Hulk mutlu, o nedenle ben de mutluyum. 3 senedir Adana'da birlikte uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Hulk ile mesaimizin dışında ekstra eğitimlerini yaptırıyoruz. Hulk'u sürekli dinamik, aramaya hazır tutmaya çalışıyoruz. Hulk ile aramızdaki bağ aynı oğul ve baba gibi. Birbirimizi sürekli görüyoruz ancak izinli günlerimde beni görmediği zaman onun beni özlediğini biliyorum. Çünkü ben de onu çok özlüyorum. Birlikte güzel işler çıkartıyoruz" dedi.