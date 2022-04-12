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Giriş Tarihi: 12.4.2022 15:06 Son Güncelleme: 12.4.2022 15:25

Narkotik polisinden torbacılara şafak operasyonu: 19 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Narkotik polisinden torbacılara şafak operasyonu: 19 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kiraz ile Ödemiş ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. 19 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kiraz ve Ödemiş'te uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, satışa hazır hale getirilmiş yüklü miktarda esrar, skunk, metamfetamin, kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkileri, 2 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda tabanca mermisi ve 2 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Narkotik polisinden torbacılara şafak operasyonu: 19 gözaltı
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