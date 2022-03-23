Narkotik polisinden torbacıların çiftliğine baskın: 5 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına ve terör bağlantılı uyuşturucu faaliyetler ile elde edilen gelirlerin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 1 aylık takip sonucu sokak satıcılarının kullandığı çiftliğe dün başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Ekipler M.K ( 32 ), A.K (49) R.B(20) S.B(30) H.B (18) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

REX ARAMA YAPTI

Çiftlik ekipler tarafından didik didik arandı. Aramalara narkotik detektör köpeği Rex de destek verdi. Evde yapılan aramada dağıtıma hazır halde 220 kg skank (genetiği değiştirilmiş esrar), bin 548 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında çalışmalar devam ederken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. İzmir polisinin kentteki torbacılara, sokak satıcılarına ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarının aralıksız devam edeceği vurgulandı.