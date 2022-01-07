Narkotik polisinin sıkı çalışması istatistiklere yansıdı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucunun sokakta ulaşılabilirliğin engellenmesi amacıyla gece gündüz demeden çalışıyor. Ekipler kalıcı sonuçların alınması, terör örgütlerinin uyuşturucu faaliyetlerinin ve bu yolla elde edilen gelirin önlenmesine amacıyla torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak saha ve analiz çalışmaları yapıyor. 2021 yılının Aralık ayı içerisinde il genelinde 2 bin 360 uyuşturucu olayına müdahale edildi.

Bu olaylarda 2 bin 840 şüpheliye işlem yapıldı, 248 şüpheli tutuklandı. 132 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. 2021 yılının aralık ayı içerisinde 52 kg 650 gr. esrar-skank, 13 kg. 886 gr. Bonzai, 12 kg. 764 gr. metamfetamin, 3 kg. 121 gr. kokain, 1 kg. 544 gr. eroin, 32 bin 171 adet sentetik ecza hapı, 2 bin 390 adet ecstasy, 85 adet captagon, 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 2021 yılının aralık ayı, uyuşturucu ile mücadele istatistikleri bakımından bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında İzmir polisinin başarılı çalışmaları neticesinde müdahale edilen olay sayısında yüzde 51.19, yakalanan şüpheli sayısında yüzde 50.82, tutuklu sayısında yüzde 244.44 ve adli kontrol tedbirleri uygulanan şahıs sayısında yüzde 135.71 oranında artış yaşandı.





UYUMA PROGRAMI ÜZERİNDEN İHBAR YAPILABİLİYOR



Uyuşturucu suçlarının önüne geçmek, suçu tüm delilleri ile ortaya çıkarmak, suçluları adalete teslim etmek, vatandaşların elektronik ortamda seri bir şekilde bildirimde bulunmasını sağlamak amacıyla, tamamen yerli bir yazılım geliştirildi. Uyuma isimli uygulama Google Play ve App Store mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bildirim yapan kişilerin kimlikleri kesinlikle gizli tutuluyor. Ayrıca uyuşturucu ilgili ihbarlar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ait 0 552 155 35 35 numaralı whatsapp hattından yapılabiliyor.