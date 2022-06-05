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Giriş Tarihi: 5.6.2022 14:29 Son Güncelleme: 5.6.2022 15:17

Naz Elmas'ın eşine şantaj şoku! "Vermezsen bunları yayarım"

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Naz Elmas’ın eşine şantaj şoku! Vermezsen bunları yayarım

Oyuncu Naz Elmas'ın iş adamı eşi Erol Özmandıracı, "Elimde mesajların var. Vermezsen bunları yayarım" diyerek kendisinden 30 bin dolar talep eden şantajcıdan şikayetçi oldu. Şahıs ayrıca, paranın kendisine Bitcoin üzerinden ödenmesi gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın eşi ünlü iş adamı Erol Özmandıracı'ya geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir mesaj geldi. Mesajda kendisini Naz Ceylan olarak tanıtan bir şahıs, elinde Erol Özmandıracı'nın eşiyle olan bazı mesajlarının bulunduğu yazıyordu. Mesajların içeriğini yayınlamamak için 30 bin dolar talep eden kullanıcı, paranın kendisine Bitcoin üzerinden ödenmesi gerektiğini söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Günlerce süren şantaj mesajları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Erol Özmandıracı, mesajları yayınlama tehdidiyle kendisinden 30 bin dolar talep eden şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Naz Elmas'ın eşine şantaj şoku! "Vermezsen bunları yayarım"
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