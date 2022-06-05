Naz Elmas'ın eşine şantaj şoku! "Vermezsen bunları yayarım"

Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın eşi ünlü iş adamı Erol Özmandıracı'ya geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir mesaj geldi. Mesajda kendisini Naz Ceylan olarak tanıtan bir şahıs, elinde Erol Özmandıracı'nın eşiyle olan bazı mesajlarının bulunduğu yazıyordu. Mesajların içeriğini yayınlamamak için 30 bin dolar talep eden kullanıcı, paranın kendisine Bitcoin üzerinden ödenmesi gerektiğini söyledi.