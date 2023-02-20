Nazmi Arıkan’ın katilinden pes dedirten savunma

UFUK AKÇEKAYA YAKALANIP, TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında çifte cinayetin şüphelisinin Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu belirlendi. İstanbul'da yakalanıp, tutuklanan Akçekaya hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 2'nci duruşması, görüldü. Duruşmada öldürülen Nazmi Arıkan'ın oğulları Kurtuluş Arıkan ve Kazım Onur Arıkan, öldürülen Şerif Eker'in ağabeyi Ahmet Eker, ablası Emine Ünal yerini aldı. Tutuklu sanık Ufuk Akçekaya ile tanıklar İsmail Çelik ve Ganime Yıldız ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.



'BU AÇIK BİR TEHDİT DEĞİL Mİ'

Tanık olarak dinlenen İsmail Çelik, eski ortağı Akçekaya'nın kendisine, eşine ve çocuklarına yönelik tehdit mesajları içeren mektup yazdığını belirterek, "Ufuk Akçekaya ile 2018 yılında yaptığımız ortaklıkla ilişkimiz başladı. Marka ortaklığımızda bir süre sonra Akçekaya, sözleşmenin hükümlerini yerine getirmedi. Bunun sonucunda aramızdaki anlaşmayı feshettik. Sonrasında tehditlere başladı. Şu an bu mektupların orijinal kopyası elimde. Hatta yanımda bulunan mektubu, eşime yazmış. Daha önce de bana yazdığı mektupta var. İlişikli olduğumuz kurumlara yazıyor. Burada herkesin ismini tekrar tekrar geçiriyor. Kendisini unutturmamaya çalışıyor, aba altından sopa gösteriyor. Bunun başka bir anlamı yok. Bunlar arzu edilir ise mahkemeye sunulabilir. Bu mektuplarda 'Eşim kocasız kalacak', 'Çocuklarım babasız kalacak' gibi birtakım ifadeler de var. Bu açık bir tehdit değil mi?" dedi.